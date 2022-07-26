В Британии назвали города — претенденты на проведение Евровидения-2023 В Британии назвали Лондон, Манчестер и Глазго претендентами на проведение Евровидения-2023

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оргкомитет Евровидения-2023 назвал города — претенденты на право проведения музыкального конкурса, который пройдет в Великобритании, пишет The Times. В списке значатся Лондон, Манчестер, Лидс, Эдинбург, Глазго, Абердин и Кардифф. Фаворитом является шотландский город Глазго, где в прошлом году прошла Конференция ООН по климатическим изменениям.

Мы знаем, что подходим по всем техническим требованиям, и мы знаем, что жители Глазго очень хотят встретить мир с распростертыми объятиями, — приводит издание слова представителя городского совета Глазго.

При этом Эдинбург, являющийся городом-побратимом Киева, не сможет провести конкурс, поскольку не располагает соответствующей инфраструктурой, уточняют авторы публикации. Всего о желании провести Евровидение-2023 заявили более 15 городов Великобритании.

25 июля Европейский вещательный союз (EBU) объявил о решении провести Евровидение-2023 в Великобритании. Обязанности организатора мероприятия возьмет на себя телерадиокорпорация BBC. Украина, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал.