В Британии на китайцев стали в три раза чаще нападать из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/41243112-8efa-11ea-8b92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число преступлений против граждан Китая на почве нетерпимости во время пандемии коронавируса выросло в три раза в Великобритании. Такие данные приводит МВД страны.

С января по март 2020 года в Соединённом Королевстве было отмечено 267 случаев преступлений в отношении граждан КНР. Китайцев в Британии били, грабили и оскорбляли. В одном лишь Лондоне были зарегистрированы 63 преступления, передаёт телеканал Sky News.

Издание уточняет, что за весь 2018 год число преступлений в отношении граждан Китая составило 360, а в 2019 году — 375. При этом телеканал не исключает, что в реальности количество описываемых нападений может быть больше, так как полицейские подразделения Шотландии, Северной Ирландии или Манчестера не публикуют отдельной статистики на этот счёт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что граждане КНР, нелегально проживающие на территории России, представляют потенциальную угрозу дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в российских регионах, так как они не наблюдаются в медицинских учреждениях, а потому должны быть выдворены с территории РФ.

ВОЗ 11 марта 2020 года объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.