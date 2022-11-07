В Болгарии обнаружено тело пилота ВСУ «24 часа»: в Болгарии обнаружили тело украинского пилота, сбитого в районе Одессы

Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Республики Болгария

Тело украинского пилота, самолет которого был сбит у острова Змеиный в районе Одессы, обнаружено в сентябре в водах Черного моря, в районе южного побережья Болгарии, сообщила газета «24 часа». По данным издания, после анализа ДНК выяснилось, что погибший — военный пилот и инструктор 61-летний Михайло Матюшенко, его тело находилось в воде от двух до трех месяцев.

В ходе расследования было установлено, что погибший, вероятно, был военным летчиком, после чего мы связались командованием ВВС Украины и смогли установить имя пилота. Выяснилось, что украинский самолет был сбит в районе острова Змеиный у Одессы, предполагается, что ноги летчик потерял при катапультировании, — говорится в сообщении.

30 июня в российском Министерстве обороны рассказали, что ВС РФ решили оставить остров Змеиный и сделали это в качестве жеста доброй воли. В военном ведомстве пояснили, что такой шаг призван продемонстрировать, что РФ не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины, а у Киева «не будет оснований для спекуляций» на теме надвигавшегося продовольственного кризиса из-за невозможности вывоза зерна.

ВСУ подняли украинский флаг на острове Змеиный в начале июля. Руководитель пресс-центра охраны и обороны оперативного командования «Юг» Министерства обороны Украины Наталья Гуменюк тогда сообщила, что полотно было предварительно сброшено к месту установки с вертолета.