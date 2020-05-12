В Австрии вынесут приговор обвиняемому в шпионаже в пользу РФ военному

https://static.news.ru/photo/d9e4e528-943f-11ea-b46d-fa163e074e61_660.jpg Земельный суд Зальцбурга Фото: Wikimedia

Вердикт по делу обвиняемого в шпионаже в пользу российской стороны полковника австрийской армии в отставке Земельный суд Зальцбурга планирует вынести 9 июня. Об этом сообщил официальный представитель юридической инстанции Петер Эггер.

Слушания и совещание присяжных не будут публичными. Приговор будет объявлен публично. Заседание состоится 9 июня 2020 года, — цитирует Эггера ТАСС.

Процесс в отношении бывшего военного начался 2 марта. Он проходил в закрытом режиме из-за материалов дела, связанных с государственной тайной. При этом до пандемии коронавируса планировалось провести пять заседаний на которых были вызваны 19 свидетелей. Процесс, однако, пришлось отложить.

Как писал NEWS.ru, обвинённому в шпионаже Полу Уилану так и не разрешают звонить родителям в США несмотря на то, что есть соответствующее решение суда. Об этом заявили в американском посольстве в РФ.