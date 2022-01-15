В Австрии введут обязательные прививки от COVID-19 для людей старше 18 лет

Австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил о том, что правительством Австрии принято решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса жителей страны в возрасте от 18 лет. Компания стартует в феврале. При этом освобождёнными от прививок будут беременные женщины и лица с медицинскими противопоказаниями, сообщил ТАСС.

Обязательная вакцинация стартует в начале февраля, — сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

Незадолго до этого в правительстве заявляли, что вакцинация от коронавируса станет обязательной для всех жителей республики в возрасте от 14 лет.

Ожидается, что закон об обязательной вакцинации вступит в силу в начале февраля после принятия его в парламенте страны простым большинством депутатов двух правящих партий. Голосование по нему намечено на 20 января.

При этом обязательная вакцинация не коснётся беременных женщин, которые переболели в течение последних шести месяцев, и тех граждан, у кого есть медотвод по состоянию здоровья.

Население Австрии будут информировать в письменном виде о необходимости сделать прививку. С 15 марта будет действовать контроль за соблюдением данного закона. В частности, полиция будет иметь право проверять наличие сертификатов о вакцинации у жителей на улице. Отсутствие сертификата или отказ от прививки будет наказываться денежным штрафом в €600.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что невозможно будет привить от коронавируса 70% населения планеты к середине этого года, как планировала ВОЗ. Сейчас, по его словам, главной задачей должно стать сдерживание распространения нового штамма «омикрон».