В ООН признали невозможность привить 70% жителей Земли к середине 2022 года

Генсек ООН Антониу Гутерреш завил, что невозможно будет привить от коронавируса 70% населения планеты к середине этого года, как планировала ВОЗ, передаёт РИА Новости. Сейчас, по его словам, главной задачей должно стать задерживание распространения нового штамма «омикрон».

«Омикрон» является скорбным напоминанием, что остановка распространения где бы то ни было должна быть во главе повестки. Прошлой осенью ВОЗ обнародовала стратегию — вакцинировать 40% людей во всех странах к концу 2021 года и 70% к середине этого. Мы далеки от этих целей, — сказал Гутерреш.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал вакцинировать подавляющее большинство населения планеты — не менее 70% к 1 июля 2022 года. По его словам, главы государств должны ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 и убедиться, что прививается большая часть граждан.

В свою очередь профессор из университета Аристотеля в греческом городе Салоники Демосфен Сарияннис предположил, что пандемия коронавируса закончится 20 февраля 2022 года. Точную дату Сарияннис предсказал, ссылаясь на специально разработанную математическую модель. Также по словам учёного, штамм «омикрон» может оказаться последней мутацией COVID-19.