Глава ВОЗ призвал вакцинировать 70% населения Земли к июлю 2022 года

Главы государств должны ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 и убедиться, что прививается большая часть граждан. Такое мнение высказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга, транслировавшегося в Twitter организации. Он призвал вакцинировать подавляющее большинство населения планеты — не менее 70% к 1 июля 2022 года. Этот шаг позволит положить конец острой фазе пандемии.

Гебрейесус также призвал страны с высоким уровнем экономики делиться вакцинами с бедными государствами, которые сильно нуждаются в препарате.

Я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены, — сказал Гебрейесус.

Глава организации обеспокоен ростом заражения коронавирусной инфекцией среди населения Земли, особенно на фоне «омикрон»-штамма. По мнению вирусологов и самого Гебрейесуса, данный вариант COVID-19 является наиболее заразным в сравнении с предыдущими и может привести к «цунами новых случаев заражения».

Ввиду распространения штаммов «омикрон» и «дельта» число случаев заражения увеличивается, отсюда растёт количество госпитализаций и, соответственно, смертность, подчеркнул Гебрейесус.

29 декабря «омикрон» был впервые выявлен в Белоруссии, сообщили в Минздраве страны. Он был обнаружен у четверых граждан.

За сутки в Белоруссии зарегистрированы 1493 пациента с COVID-19, выписаны 1699. Всего с начала пандемии в республике были зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 688 890 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус.

Ранее в ходе неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень нейтрализации вакциной «Спутник V» «омикрона» очень высок. Глава государства пояснил, что беседовал на эту тему с руководителем центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом. Тот заверил, что «Спутник V» точно нейтрализует новую разновидность инфекции.