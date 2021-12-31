Учёный назвал точную дату завершения пандемии COVID-19

Профессор из университета Аристотеля в греческом городе Салоники Демосфен Сарияннис полагает, что пандемия коронавируса закончится 20 февраля 2022 года. Об этом греческий учёный сообщил порталу Newsbeast. Точную дату Сарияннис предсказал, ссылаясь на специально разработанную математическую модель. Также по словам учёного, штамм «омикрон» может оказаться последней мутацией COVID-19.

В Греции восходящая тенденция заражений будет продолжаться до 20–22 января. Соответственно, спустя месяц после пика волны завершится её спад. Тогда у нас будет уже конец «омикрона» и большая часть нашего общества будет иметь иммунитет, — отметил эксперт.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выложил новогоднее поздравление, в котором выразил уверенность, что международное сообщество сможет победить глобальную пандемию в наступающем году при условии тесного сотрудничества всех государств и помощи развивающимся странам.

Ранее руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие окончания пандемии. Он заявил, что СOVID-19 закончится, когда антитела появятся у 70–75% населения. Иммунолог считает, что для этого в течение полугода нужно провести массовую вакцинацию.