В Австрии обязательную вакцинацию против COVID назвали «коронафашизмом»

Введение обязательной вакцинации от COVID-19 в Австрии является «коронафашизмом». Об этом в интервью РИА Новости заявил член Европарламента от Австрийской партии свободы Роман Хайдер. По его словам, партия готова противостоять подобному решению.

О введении обязательной вакцинации от коронавируса в стране с 1 февраля 2022 года объявил канцлер Австрии Александр Шелленберг. Он также объявил о введении национального локдауна с 22 ноября из-за эпидемической ситуации в стране.

С обязательной вакцинацией мы достигли уровня контроля над людьми, который никто не считал возможным. Это чистый «коронафашизм», который соответствует историческим корням правящей консервативной Австрийской народной партии (ÖVP) в 1930-х... Партия свободы (FPÖ) примет все юридические меры, чтобы предотвратить это безумие, — заявил Роман Хайдер.

В рамках локдауна в Австрии окажутся закрыты почти все магазины, кроме продуктовых и аптек, рестораны, отели, фитнес-центры, салоны красоты и так далее. Останутся работать отделения банков и почты, при этом будут действовать круглосуточные ограничения на выход из дома без уважительной причины. Продолжат работу школы и детские сады.

С 15 ноября в стране начал действовать локдаун для непривитых. При этом в стране обострилась эпидемиологическая ситуация.

Ранее в Страсбургском суде признали, что локдаун не является нарушением Европейской конвенции по правам человека. В ответ на обращение гражданина Румынии в ЕСПЧ заявили, что условия карантина при пандемии не могут быть приравнены к домашнему аресту и быть равносильны «лишению свободы».