В Анкаре спрогнозировали обострение ситуации на Украине Представитель Эрдогана Калын спрогнозировал обострение украинского кризиса в ближайшие месяцы

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Представитель турецкого президента Ибрагим Калын спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине в течение ближайших месяцев. В своем Twitter-аккаунте он отметил, что в связи с этим конфликтующие стороны ожидает больше смертей и разрушений. При этом Калын подчеркнул, что Анкара продолжит делать все для возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной.

Российско-украинская война, похоже, обострится в ближайшие месяцы. Это означает больше смертей, разрушений и долгосрочного глубокого кризиса. От прекращения огня до обмена пленными, от поставок зерна до ядерной безопасности Турция продолжит свои интенсивные усилия, чтобы открыть путь для переговоров, — написал Калын.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине перешла к «ключевому этапу». По его словам, западные союзники должны оказать поддержку Киеву. Американский лидер при этом не стал уточнять причину такой оценки происходящего.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Украины кратчайшим путем к достижению перемирия. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.