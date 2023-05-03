«Устроить резню»: эксперт назвал условие нападения ВСУ на Приднестровье Эксперт Перенджиев: ВСУ могут напасть на Приднестровье, если провалится контрнаступление

Фото: МО Украины

ВСУ могут напасть на Приднестровье, если анонсируемое контрнаступление провалится, сообщил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев. По его мнению, Украина может решить устроить там резню. Перенджиев добавил, что Приднестровье обладает не очень хорошим положением с точки зрения обороны.

Украина попробует устроить провокацию в Приднестровье. Ход мыслей может быть таким: Донбасс нам не по зубам с его эшелонированной обороной, давайте начнем наступать в сторону Приднестровья, регион вроде бы тоже пророссийский. Давайте его уничтожим вместе с молдаванами и натовцами, чтобы устроить там резню. У Приднестровья географическое положение не очень хорошее с точки зрения обороны — вытянутая и тонкая территория, — сказал он.

Ранее замглавы подконтрольного Киеву Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. По его словам, никакой конкретно объявленной даты начала атаки уже не будет.

Перенджиев отметил, что Соболевский не уполномочен говорить о начале контрнаступления ВСУ, его выступление похоже на зондирование реакции Запада и России.