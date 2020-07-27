Уровень недоверия украинцев к Зеленскому перевалил за 50%

https://static.news.ru/photo/619b584a-cff4-11ea-807e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уровень недоверия соотечественников к президенту Украины Владимиру Зеленскому вырос с 49% до 53%. Доверяют главе государства 41% жителей страны.

Главе правительства Украины Денису Шмыгалю доверяют 11% и более 50% — не доверяют. Глава Верховной рады Дмитрий Разумков пользуется доверием у 21% украинцев, не доверяют ему 57%, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса социологической группой «Рейтинг».

Исследование также показало, что рейтинг Зеленского за месяц снизился с 34,6% до 30,2%. Именно столько готовы поддержать действующего главу государства в случае проведения президентских выборов. Проголосовали бы за бывшего президента Петра Порошенко 11,4% опрошенных, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 11,2%.

Опрос проводился путём личного интервью во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. В нём приняли участие две тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Верховной раде оценили объём выполненных Зеленским предвыборных обещаний. По словам парламентариев, он составляет примерно 20%.