Уровень безработицы в Австрии достиг наивысшего с 1946 года показателя

https://static.news.ru/photo/91686fac-7420-11ea-bd73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Chen|Global Look Press

Принятые австрийским правительством меры по ограничению общественной жизни привели к тому, что уровень безработицы в республике в марте вырос на две трети. Число безработных превысило отметку в 504 тысячи человек.

По сравнению с мартом 2019 года число безработных увеличилось на 52,5%, сообщили CNN в Службе занятости страны.

Австрия не видела так много безработных с 1946 года, — заявила телеканалу представитель биржи труда.

Основная часть оставшихся без работы людей — представители туристического бизнеса, сфер общественного питания, строительства и транспорта.

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что правительство подготовило пакет финансовой помощи в размере €38 млрд для борьбы с безработицей и неплатёжеспособностью предприятий. В конце февраля общее число безработных в Австрии составляло 399 359 человек, писал NEWS.ru.