Уровень безработицы в Австрии достиг наивысшего с 1946 года показателя

Принятые австрийским правительством меры по ограничению общественной жизни привели к тому, что уровень безработицы в республике в марте вырос на две трети. Число безработных превысило отметку в 504 тысячи человек.
По сравнению с мартом 2019 года число безработных увеличилось на 52,5%,
Австрия не видела так много безработных с 1946 года, — заявила телеканалу представитель биржи труда.
Основная часть оставшихся без работы людей — представители туристического бизнеса, сфер общественного питания, строительства и транспорта.
Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что правительство подготовило пакет финансовой помощи в размере €38 млрд для борьбы с безработицей и неплатёжеспособностью предприятий. В конце февраля общее число безработных в Австрии составляло 399 359 человек, писал NEWS.ru.
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