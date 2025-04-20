УПЦ провела пасхальное богослужение в Киеве, несмотря на гонения Верующие УПЦ встретили Пасху в Киево-Печерской лавре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отпраздновали Пасху, несмотря на давление со стороны властей, сообщила пресс-служба церкви. Богослужение прошло в ночь на 20 апреля в храме преподобного Агапита Печерского на территории Киево-Печерской лавры.

Пасхальную службу возглавил предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Он встретил прибывший из Иерусалима Благодатный огонь, после чего святыню раздали верующим. Во время службы предстоятель окропил прихожан святой водой, благословил пасхальные корзины и вручил подарки. По оценке пресс-службы, на ночное богослужение пришли сотни людей.

Пасхальные службы прошли не только в Киеве, но и в других городах страны. В Белой Церкви, по данным Союза православных журналистов, прихожане второй год подряд молились в переоборудованном помещении: их храм передан в пользование Православной церкви Украины (ПЦУ). По оценкам властей, УПЦ сохраняет не менее 5–6 млн прихожан.

Ранее в селе Верхние Становцы произошел инцидент с захватом Свято-Николаевского храма УПЦ представителями Православной церкви Украины. По данным Союза православных журналистов, нападение осуществлялось при поддержке правоохранителей, которые не только допустили проникновение неизвестных лиц в храм, но и, по утверждениям, применяли силу к прихожанам УПЦ, пытавшимся помешать захвату.