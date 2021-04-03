«Умереть за Украину?»: итальянцы оценили перспективы войны с Россией

https://static.news.ru/photo/9340197a-948a-11eb-835b-96000091f725_660.jpg Фото: US Army/Global Look Press

Посетители итальянского ресурса Scenarieconomici в комментариях под статьёй, посвящённой эскалации конфликта на Украине, высказались о том, готовы ли они воевать с Россией в составе войск Североатлантического альянса в случае начала реального военного противостояния.

Мы приближаемся именно к такому развитию событий. И отсюда рождается вопрос, который я хочу вам задать: а вы готовы умереть за Киев, — задался вопросом автор материала.

Читатели сайта отнеслись к этому предложению без особого энтузиазма, посчитав войну с Россией бесперспективной. Один из комментаторов поинтересовался, как американцы будут реагировать, если Москва решит атаковать их напрямую, а не Европу.

Вот поразятся... Никогда они не вели войну на своей территории. Смотрят войну по телевизору, никогда на своей собственной шкуре не испытывали, — ответил ему Dark.

Другие комментаторы обратили внимание на мотивы и события, которые могут привести к реальному противостоянию, и за кого в таком случае придётся отдавать свои жизни на поле брани.

Готовы умереть за ЛГБТ, педофилов, убийц и воров? То есть за представителей западной элиты? Я — нет, с большим удовольствием пойду пятой колонной к русским, — написал пользователь под ником Tito Flavio Cesare.

Ранее NEWS.ru писал, что Вооружённые силы Украины готовятся к войне за Крымский полуостров вместе с войсками НАТО. Об этом рассказал пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. По его словам, планируемые на май-июнь масштабные учебные манёвры НАТО Defender Europe 2021 преследуют цель отработать боевые действия против России в акваториях Балтийского и Чёрного морей.