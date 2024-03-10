Умер актер Константин Цицишвили Актер Константин Цицишвили умер в Польше на 88-м году жизни

Фото: Jacek Żmichowski/CC BY-SA 4.0/wikimedia

Константин Цицишвили

В возрасте 87 лет скончался актер Константин Цицишвили, сказано на портале FilmPolski. Он родился в Грузии, но большую часть своей жизни и карьеры провел в Польше. Причины смерти не уточняются.

Артист умер 10 марта. Он активно сотрудничал с театром сатиры в Кракове и несколькими варшавскими театрами. С 1965 года он пробовал себя в режиссуре, поставив на сцене такие произведения, как «12 стульев», «Маскарад» и «Витязь в тигровой шкуре».

Ранее стало известно о смерти в возрасте 88 лет американского актера и певца Стива Лоуренса. Он отметился в таких проектах, как «Чистильщик», «Два с половиной человека», «C.S.I.: Место преступления», «Фрейзер», «Диагноз: убийство», «Она написала убийство» и американской версии российского ситкома «Моя прекрасная няня». За свою работу Лоуренс был номинирован на премии «Грэмми» и «Эмми». В послужном списке артиста также значится множество сольных альбомов, десять из которых попали в рейтинг Billboard 200.

До этого сообщалось, что на 79-м году жизни умер актер Николай Чемезов, сыгравший эпизодическую роль в фильме «Сыновья уходят в бой». Пресс-служба Забайкальского краевого драматического театра назвала артиста ответственным, а его роли — яркими, интересными и запоминающимися.