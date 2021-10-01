Украину сравнили с «газовым наркоманом», получившим урок

Украина похожа на наркомана, которому преподали хороший урок. Такое сравнение использовал в статье для портала «Гордон» руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. Речь в материале идёт о конфликте из-за контракта на поставки газа из России в Венгрию.

По мнению Романенко, Будапешт преподал Киеву прагматичный урок, отдав предпочтение Сербии и Австрии в качестве транзитных стран.

Венгрии это выгодно, и она имеет право выбирать транзит, отталкиваясь от своих национальных интересов, — отметил автор.

При этом Романенко рассмешили заявления украинских властей о том, что Венгрия должна была качать газ только через Украину. В связи с такой реакцией, эксперт сравнил страну с наркоманом, который привык получать регулярную дозу от соседей.

И вот соседям надоели и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет, — написал публицист.

Романенко предполагает, что теперь Украину будет ждать этап ломки и отрезвления, так как стране «никто ничего не должен по праву существования».

Эти токсичные фантазии придется отбросить вместе с привычкой жить на халяву, — резюмировал автор.

Новые контракты Венгрии с компанией «Газпром» вступили в действие с 1 октября. Договорённости предусматривают поставки 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию посредством «Турецкого потока» и 1 млрд кубометров в год через Австрию. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

Ранее депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий назвал лицемерием реакцию Украины на поставки газа Венгрии.