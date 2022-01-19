Украинский генерал предложил «правдивое» название для своей страны

Украинское правительство должно изменить название страны и восстановить его «правдивое» обозначение. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший руководитель СБУ генерал Игорь Смешко.

Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина, — сказал военный.

Он подчеркнул, что Русь и Россия — это разные вещи, как «русский и российский».

Ранее на Украине уже выступали с идеями о различных переименованиях. Так, в городском совете Киева фракция партии «Голос» предложила поддержать применение к России названия «Московия» вслед за Ровно и Львовом. Ранее депутаты Львовского горсовета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной раде и президенту Владимиру Зеленскому о переименовании России в «Московию» для якобы «восстановления исторической справедливости». За львовскими депутатами такое же мнение выразили и депутаты Ровенского облсовета.