Украинский депутат заявила в полицию на поющего песню Цоя одессита Депутат Верховной рады Пипа пожаловалась в полицию на поющего песни Цоя молодого человека

Фото: Соцсети

Депутат Верховной рады Наталия Пипа

Депутат Верховной рады Наталия Пипа подала в полицию заявление на молодого человека, исполнявшего песни Виктора Цоя. Об этом сама парламентарий рассказала на личной странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в России запрещена). Инцидент, вызвавший возмущение Пипы, произошел во Львове.

Заявление в полицию написала вчера вечером около 22:20. Не отреагировал на просьбу не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке, — написала депутат.

В свою очередь украинское агентство УНИАН сообщило, что молодой человек приехал во Львов из Одессы. Когда он попытался исполнить песню на русском языке, Пипа потребовала от него не делать подобных вещей. В результате начался конфликт, в рамках которого молодой человек, в частности, заявил, что в Одессе все жители говорят по-русски.

После этого Пипа вызвала полицию. Депутат подчеркнула, что пение на русском языке является нарушением закона, принятого в марте 2023 года.

21 марта Верховная рада приняла так называемый деколонизационный закон. Он, в частности, запрещает присваивать географическим объектам названия, «которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» Россию или ее достопримечательности, исторические места, города, даты и события. Кроме того, запрет распространяется на деятелей, «осуществлявших агрессию против Украины».

В апреле закон подписал президент страны Владимир Зеленский.