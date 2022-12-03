Украинских беженцев заставят платить за еду в Уэльсе WalesOnline: беженцев с Украины обяжут платить за еду для ускорения их интеграции в Уэльсе

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Украинских беженцев в Уэльсе с января обяжут оплачивать услуги прачечных и часть приемов пищи. Данная мера, по мнению властей, поможет ускорению их интеграции в местные общины, сообщает WalesOnline.

Издание отмечает, что изменения касаются тех беженцев, которые пять недель и более проживают во временном жилье, финансируемом правительством Уэльса. Сейчас в центрах приема, отелях и на базах отдыха Уэльса размещаются почти 1,5 тысячи украинцев. Нововведение не затронет вновь прибывших беженцев.

Согласно новым правилам, у украинцев будет две возможности отказаться от предложения по поводу переезда в долговременное жилье. После этого на них ляжет обязанность оплачивать часть расходов за проживание. Власти Уэльса считают, что беженцы, которым придется брать на себя часть ответственности, быстрее согласятся переехать в частное жилье.

Ранее в Шотландии украинские беженцы заявили, что проживание на круизном лайнере Ambition, который правительство страны зафрахтовало для их размещения, имеет свои неудобства. Так, им запрещено сходить с судна на территорию дока. До въезда в порт или до близлежащего торгового центра украинцев возят на специальных автобусах.