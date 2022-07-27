Украинские войска попытались нанести третий за день удар по Херсону Украинские войска попытались нанести третий за сутки ракетный удар по Херсону

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Украинские войска в третий раз за сутки пытались обстрелять ракетами город Херсон, находящийся под контролем российских военных. Все выпущенные за день ракеты были перехвачены системой ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Херсонской области.

Агентство отмечает, что обстрелы начались рано утром 26 июля, второй удар по Херсону наносился после полудня.

Ночью украинская сторона снова предприняла попытку нанесения ракетного удара по Херсону, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что информацией о разрушениях и пострадавших пока не обладают. При этом опровергли сообщения о разрушении Антоновского моста, соединяющего Херсон с левобережной частью области.

Ранее стало известно, что политолог, председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук призвал не затягивать с проведением референдумов в Херсонской и Запорожской областях. Сентябрь 2022 года является оптимальным для проведения голосования среди местных жителей, считает он. По его словам, грядущие референдумы вызывают раздражение у Киева.