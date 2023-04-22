Украинские военные стянули резервы к Белогоровке Военкор Гадзиев сообщил о стягивании сил ВСУ на Северском направлении

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Резервы украинских войск прибыли в населенный пункт Белогоровка Луганской области, сообщил в Telegram военный корреспондент Мурад Гадзиев. По его словам, бойцы ВСУ работают на данном участке не в полную силу, поскольку копят боеприпасы для возможного дальнейшего контрнаступления.

На Северское направление продолжают прибывать резервы ВСУ. В Белогоровку прибыл еще один батальон пехоты, забили оставшиеся подвалы. <...> Вражеская артиллерия работает, но создается впечатление, что не на всю мощь. Предположительно, копят боеприпасы, — рассказал военкор.

Он подчеркнул, что хотя Белогоровка находится под контролем украинских войск, российские военные также укрепили свои позиции на Северском направлении в зоне СВО. По его словам, штурмовые отряды ВС РФ находятся меньше чем в километре от населенного пункта и сейчас основные бои ведутся «в посадках и зеленке». Гадзиев отметил, что вблизи позиций российских войск расставлены фортификационные сооружения, танковые рвы и прочие преграды.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что ВС России нанесли групповой удар по украинским силам в районе Северска в ДНР. По его словам, под ударом реактивных систем залпового огня оказалась 54-я механизированная бригада ВСУ. По словам Бигмы, противник потерял личный состав и технику.