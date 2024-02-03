В ВСУ признали негодность поставляемой Западом военной техники Le Figaro: ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и техники

Фото: МО Укранины

ВСУ испытывают острую нехватку снарядов и военной техники, об этом украинские военные сообщили корреспонденту французской газеты Le Figaro, побывавшему на позициях украинской армии в зоне проведения военной операции. Солдаты рассказали, что у них нет необходимых боеприпасов, а поставляемая западными странами техника приходит на фронт в нерабочем состоянии.

Нам выдают боеприпасы с дальностью стрельбы всего 7 км, и их слишком мало. С этими снарядами мы должны подойти к русским на расстояние 3 км, чтобы поразить их, а на таком расстоянии они забрасывают нас беспилотниками-камикадзе еще до того, как мы пошлем первый снаряд, — рассказал один из военных.

Другой офицер пожаловался, что в его подразделении отказались от 10 немецких танков Leopard по причине их негодности. По его словам, техника пришла в изношенном состоянии и только после нескольких месяцев ремонта украинским войскам удалось запустить 12 танков.

Но нам отчаянно не хватает боеприпасов. Мы очень ценим поддержку наших западных друзей. Но они могли бы проверять технику, прежде чем передавать ее нам. Нам нужны танки, которые находятся в рабочем состоянии, — отметил военный.

Как пишет Le Figaro, все больше и больше украинцев отказываются приносить себя в жертву планам военного командования. Издание отмечает, что новая волна мобилизации, запланированная Генштабом ВСУ, вызывает у населения лишь возмущение.

Вся страна превращается в кладбище. Скажите им, чтобы они посетили наши морги. Каждый день в каждый из них, расположенный вблизи линии фронта, поступает по двадцать — тридцать трупов: безголовые, безногие, расчлененные, — рассказал украинский офицер Андрей Онистрат, участвовавший в провалившемся украинском контрнаступлении.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в ходе ставки доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции России. В частности, он указал на сложную ситуацию, сложившуюся в районе Авдеевки. Перед проведением ставки СМИ писали о том, что в ходе заседания Залужный может быть отправлен в отставку.