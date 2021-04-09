Украинские учёные объявили трёх российских богатырей украинцами

https://static.news.ru/photo/00b1bc24-9ab8-11eb-bcd7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Героев русских былин Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича объявили украинцами. Как заявили украинские учёные, все три богатыря имели своих реальных исторических прототипов, живших на территории Киевской Руси, сообщает 24tv.ua

Группа местных историков и филологов провела настоящее расследование, доказывающее, что у жителей московского царства богатырей появиться не могло из-за «крепкого кулака царя-батюшки».

В частности, в исследовании отмечалось, что Илья Муромец — это монах Киево-Печерской Лавры Илья Чобитько. Происходил богатырь не из Рязанской области, а из Черниговской земли, а своё имя получил, потому что родился в Муровске. Другой сказочный герой — Алёша Попович не был боярином из Ростова, а происходил из городка Пирятин на Полтавщине. Учёные утверждают, что сохранились свидетельства его борьбы с печенегами и половцами, погиб он в битве на Калке в 1223 году.

Добрыня же — это воевода князя Владимира Красное Солнышко, жил он в землях Киевской Руси.

Как сообщают учёные, «московиты» присвоили себе украинскую историю и её персонажей. По их мнению, Киевская Русь была в пределах нынешней этнической Украины, но также простиралась и значительно севернее, включая в себя и Новгород.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Николай Гоголь является украинским писателем, а «российская пропаганда его принудительно записала в русские».