Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах страны ТСН: взрывы прозвучали в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В ночь на воскресенье, 4 июня, взрывы прозвучали в трех регионах Украины. Об этом сообщает телеканал ТСН. Также на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Взрывы раздались в Кировоградской области, — сообщил телеканал с своем Telegram.

Позже стало известно также о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях.

Незадолго до этого СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. При этом на всей территории Украины в ночь на воскресенье была объявлена воздушная тревога.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ночь на 2 июня Киев подвергся массированным обстрелам с применением дронов-камикадзе и ракет. По данным канала, обстрел велся со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. В Минобороны информацию не комментировали.

Кроме того, в ночь на 30 мая в Киеве прозвучало множество взрывов, в трех районах города возникли пожары. Сообщения о взрывах начали поступать после объявления воздушной тревоги в 02:30 мск. Они не прекращались в течение примерно двух часов.