Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге «Зеркало недели»: мощные взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Мощные взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области, об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». Подробности происшествия не сообщаются.

Местные паблики сообщают о мощных взрывах в Кременчуге, — говорится в сообщении издания.

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены сработали в Полтавской области в 00:19 (совпадает с мск).

В ночь на 19 сентября глава областной военной администрации Львова Максим Козицкий сообщил о взрывах в городе. Мэр города Андрей Садовый в свою очередь рассказывал, что в результате удара по Львову произошло возгорание на промышленном складе. Чиновник призвал жителей областного центра не публиковать фотографии с места инцидента. По словам Садового, все соответствующие службы выехали на место возгорания. В области была объявлена воздушная тревога.

Днем 18 сентября воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушные силы предупредили граждан об угрозе применения баллистического оружия.