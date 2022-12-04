Украинские пленные подтвердили низкий уровень боевой подготовки в ВСУ Украинские пленные заявили, что их почти не обучали стрельбе

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнопленные, которые попали на передовую по мобилизации, заявили, что их почти не обучали военному делу. По их словам, в процессе обучения они всего один-два раза выезжали на стрельбище, сообщает РИА Новости.

Так, военнопленный, которого мобилизовали в городе Сумы, Максим Писарев рассказал об отсутствии навыков ведения боевых действий. Он пояснил, что в течение полугода вместе с сослуживцами в основном рыл окопы.

Я на должности повара, я постоянно готовил, за полгода я только 11 патронов настрелял... Я один раз ездил [на стрельбы], — пояснил солдат.

Также рытьем окопов, а также блиндажей занимался пленный мобилизованный Виталий Мартыненко. По его словам, из автомата он стрелял всего один раз, выпустив 11 патронов. Не больше боеприпасов истратил на стрельбу и военнопленный Александр Калиновский.

Четыре патрона пристрелочных — я вообще не попал никуда, семь раз просто в поле по мишени. И всё, — вспомнил он.

Другой пленный — Олег Попов — отметил, что в ВСУ обучают военному делу по советским учебникам. Обещали много учебной стрельбы, но на стрельбище вывезли не более пяти раз, рассказал солдат.

Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов заявил, что подготовка в ВСУ находится на чрезвычайно низком уровне. По его словам, с марта в их подразделении прошло только одно занятие по тактике. Перед отправкой на передовую мобилизованные три раза участвовали в стрельбах и это была вся их военная подготовка, добавил он.