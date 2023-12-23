Украинские грекокатолики отказались благословлять однополые пары

Фото: ALESSANDRA BENEDETTI/Global Look Press

Священнослужители Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) не будут давать благословение однополым союзам, заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук. По его словам, изданная Ватиканом декларация не имеет правовой силы для украинских грекокатоликов.

Настоящая декларация касается сугубо латинской церкви и не имеет правовой силы для верующих Украинской грекокатолической церкви, — говорится в заявлении главы УГКЦ.

По его словам, католики и православные по-разному трактуют «благословение». По традициям восточной церкви оно означает одобрение, разрешение или даже приказ.

Католическая церковь ранее допустила благословение однополых пар. При этом обряд не означает таинство брака. Папа римский Франциск подписал текст разрешения.

Ранее депутат Верховной рады Инна Совсун рассказала, что Министерство обороны и Министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации «зарегистрированных партнерств», куда входят и однополые союзы. По ее словам, ранее ведомства имели другую позицию в отношении потенциального закона, но изменили ее. Она добавила, что Минюст страны оценивает законопроект как первый прогрессивный шаг к конструктивному диалогу с обществом.