Украинские чиновники нашли способ снижать статистику потерь ВСУ Украинские чиновники начали снимать призывников с учета, чтобы снизить статистику потерь ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Украинские военкоматы снимают с воинского учета призывников, чтобы не учитывать их в случае смерти или ранения и не портить статистику потерь, сообщают «Известия». Таким образом, военнослужащие ВСУ не могут доказать, что они служат на фронте, для получения специальных выплат.

Издание опубликовало видео из социальных сетей, на кадрах которого видно, как военнослужащий разбирается в отметках Золочевского военкомата в военном билете. Призывник заметил, что по документам его сняли с учета в марте 2022 года, а взяли — в июле 2022. В военкомате ему сообщили, что это якобы просто ошибка.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в битве за населенный пункт Метелкино рядом с Северодонецком в ЛНР были убиты и ранены от 600 до 700 украинских военных. Также он рассказал о больших потерях среди иностранных наемников, вставших на сторону ВСУ.

Он добавил, что в начале марта наемные бойцы «хвалились кадрами лихачества на бронетранспортерах, но сейчас безысходно констатируют свою беспомощность».