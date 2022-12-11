Украинские беженцы устроили бунт в Хорватии Jutarnji list: украинские беженцы устроили скандал в Хорватии из-за решения о переселении

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Размещенные в одном из отелей города Джурджевац на севере Хорватии беженцы из Украины устроили бунт из-за планов местных властей переселить людей в другое место. Об этом сообщает издание Jutarnji list. Свой отказ от переезда украинцы объяснили тем, что многие нашли в этих местах работу и отдали детей в местные школы.

По данным издания, беженцы были размещены в местном отеле «Пицок». Они получили от властей извещение, что их планируют переселить в другую гостиницу в городе Копривница, находящемся в 22 километрах от Джурджеваца. Для этого был проведен специальный тендер, в котором владелец отеля «Пицок» не участвовал. Такое развитие событий не удовлетворило украинцев.

Мы очень ценим все, что хорватское государство сделало и делает для нас <...> Но многие из нас здесь работают, и это не дает пасть духом. Как мы можем объяснить это детям, которые нашли друзей в школе? — сообщила СМИ украинка Елена Черношок, живущая в Джурджеваце с матерью и сыном.

В дальнейшем с беженцами встретились представители местных властей и сообщили, что люди могут «какое-то время» сохранять спокойствие, так как переселять их не будут. При этом префект округа Дарко Коден подчеркнул, что размещение в нынешнем отеле для украинцев не станет постоянным. По словам координатора по вопросам гражданской защиты МВД Дарко Майсторовича, конечной целью является интеграция беженцев в местную общину посредством размещения их у частных лиц.

Ранее издание Bild сообщило, что в немецком городе Гамбург власти планируют поселить украинских беженцев в контейнерах, которые представляют собой дома на колесах. На фотографиях, опубликованных газетой, можно заметить, что на стенах передвижных контейнеров нанесены буквы Z. Местные власти рассчитывают, что размещение беженцев в таких вагончиках поможет решить проблему с нехваткой мест в общежитиях и приютах, говорится в публикации. В контейнерах размером шесть метров в длину и два с половиной метра в ширину есть газ и вода, каждый вместит до шести человек.

В свою очередь журналист и телеведущий Пит Прайс рассказал, что в настоящее время в Великобритании все больше украинских беженцев становятся бездомными. Сложившуюся ситуацию он назвал «печальной реальностью» разрыва между беженцами и принимающей стороной. Журналист не исключил, что в дальнейшем проблема может только усугубиться.