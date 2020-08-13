Украинская писательница-русофоб возмутилась засильем русского языка

https://static.news.ru/photo/95dc86ec-ddfa-11ea-883c-fa163e074e61_660.jpg Лариса Ницой Фото: Larysa Nitsoi/facebook.com

Даже жёсткая украинизация не сможет ликвидировать в стране русский язык. Об этом заявила украинская писательница Лариса Ницой в беседе с украинским журналистом-радикалом Остапом Дроздовым.

Ницой возмутило, что русский язык буквально повсюду: на этом языке снимаются сериалы, а украинская молодёжь запоминает, что для хорошей жизни надо говорить именно на русском.

Все дети в Украине понимают — хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать. И этому конца-края нет, — отметила она.

Ницой добавила, что детей буквально «развращают» красивой картинкой, сдабривая её русским языком. Она хотела бы, чтобы все актёры «встали в позу» и отказались от съёмок на русском. Однако этого никто не делает, потому что все дети смотрят на их особняки и дорогие наряды.

Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это всё на русском языке, — цитирует писательницу «Царьград».

Ранее Ницой заявила, что Украину «убьёт» равнодушие её граждан, пренебрежение историей и выдающимися личностями. Она была возмущена тем, что общество проигнорировало юбилей украинского писателя Пантелеймона Кулеша. При этом журналисты широко освятили годовщину смерти музыканта Владимира Высоцкого, который якобы является «певцом соседнего народа». По её мнению, развитие и заимствование всего соседнего убьёт страну быстрее, чем танки на востоке страны, писал NEWS.ru.