https://static.news.ru/photo/86ba0668-bc3f-11e9-8360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лариса Ніцой/facebook

Украину «убьёт» равнодушие её граждан, пренебрежение историей и выдающимися личностями, заявила украинская писательница-русофоб Лариса Ницой.

Как исчезнет Украина. Это будут не танки, как на востоке. Украину убьет наше равнодушие к украинскому, — посетовала писательница.

Она была возмущена тем, что общество проигнорировало юбилей украинского писателя Пателеймона Кулеша. При этом журналисты широко освятили годовщину смерти музыканта Владимира Высоцкого, который якобы является «певцом соседнего народа». По её мнению, развитие и заимствование всего соседнего убьёт страну быстрее, чем танки на востоке страны.

Ранее Лариса Ницой в прямом эфире поругалась с ведущей программы «Большой вторник» Дианой Панченко. Писательницу возмутил отказ говорить на украинском языке. Она обвинила девушку в том, что та не выполняет «решение Конституционного суда об обязанности употреблять в СМИ лишь украинский язык». Она пригрозила ей статьёй 382 УК Украины, которая подразумевает лишение свободы на срок до восьми лет.