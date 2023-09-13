Украинская армия получила новый беспилотник Минобороны Украины допустило к эксплуатации ВСУ беспилотник KH-S7

Фото: МО Украины

ВСУ получили новый ударный беспилотник KH-S7 украинского производства, сообщило Минобороны страны в своем Telegram-канал. В ведомстве отметили, что дрон собран из комплектующих от лучших производителей мира, его грузоподъемность, маневренность и точность высоко оцениваются как разработчиками, так и операторами.

Дрон цифровой, что дает FullHD-качество изображения и помогает проводить доразведку во время миссии, — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Там также рассказали, что беспилотник способен переносить груз в 1 кг на расстояние в семь километров, а максимальная дальность его полета составляет девять с половиной километров.

В министерстве добавили, что уже идет процесс регистрации еще одного беспилотника — дрона KH-S10 — грузоподъемность которого составит до 3 кг.

Ранее глава Генштаба вооруженных сил Британии Патрик Сандерс раскритиковал украинских операторов БПЛА. Он заявил, что из-за их ошибок ВСУ теряют почти каждый второй беспилотник. По словам Сандерса, такая статистика поражает, учитывая важность дронов в рамках боевых действий.