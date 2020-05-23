Украинцы вышли на акцию протеста против политики президента

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На площади Независимости в центре Киева собрались недовольные политикой президента Украины Владимира Зеленского. Акция протеста проходит под лозунгом «Стоп реванш».

Митингующих насчитывается несколько сотен человек, в числе которых сторонники различных националистических организаций. Перед собравшимися выступают организаторы митинга. Они критикуют деятельность главы государства, в том числе и в отношении Донбасса.

Акция проходит спокойно. За ней наблюдают несколько десятков полицейских, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что доволен не всем, что ему удалось сделать за год президентства. Он также отметил, что за один срок не успеет выполнить все предвыборные обещания и в связи с этим подумает о повторном участии в выборах на пост главы государства.

Как писал NEWS.ru, негативно работу Зеленского оценивает треть украинцев. Больше всего претензий к президенту связано с земельной и медицинской реформами, а также политикой в отношении олигархов.