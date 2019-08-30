Жители Украины потребовали от президента Владимира Зеленского снизить цены на бензин. Электронная петиция зарегистрирована на сайте главы государства.
В обращении лидера страны просят рассмотреть вопрос об уменьшении стоимости бензинов марок Аи-92 и Аи-95 до 20 гривен за литр (около $0,8). Сейчас автовладельцам приходится отдавать на заправках примерно 30 гривен (более $1,2).
Для того, чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она в течение трех месяцев должна набрать не менее 25 тысяч подписей.
Производством нефтепродуктов на Украине на данный момент занимается только Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Причём, большей частью из отечественного сырья, передаёт
При этом основным источником получения бензина остается импорт. Его поставляют Белоруссия и Литва. Но второй год подряд наблюдается сокращение поставок.
Ранее компания «Нафтогаз Украины» предложила жителям страны запастись газом на зиму заранее. Как писал News.ru, газ можно закупить по «летней» цене, чтобы сэкономить деньги.