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Жители Украины потребовали от президента Владимира Зеленского снизить цены на бензин. Электронная петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

В обращении лидера страны просят рассмотреть вопрос об уменьшении стоимости бензинов марок Аи-92 и Аи-95 до 20 гривен за литр (около $0,8). Сейчас автовладельцам приходится отдавать на заправках примерно 30 гривен (более $1,2).

Для того, чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она в течение трех месяцев должна набрать не менее 25 тысяч подписей.

Производством нефтепродуктов на Украине на данный момент занимается только Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Причём, большей частью из отечественного сырья, передаёт ТАСС . Незначительный импорт осуществляется из Азербайджана. В июле на танкере впервые была доставлена нефть из США.

При этом основным источником получения бензина остается импорт. Его поставляют Белоруссия и Литва. Но второй год подряд наблюдается сокращение поставок.

Ранее компания «Нафтогаз Украины» предложила жителям страны запастись газом на зиму заранее. Как писал News.ru, газ можно закупить по «летней» цене, чтобы сэкономить деньги.