Украинцы назвали Кучму лучшим президентом

Жители Украины считают Леонида Кучму лучшим руководителем страны за весь период независимости. Действующий глава государства Владимир Зеленский занял второе место в рейтинге популярности украинских президентов.
Лучшим президентом Кучму назвали 20% участников соцопроса, Зеленскому свои голоса отдали 16% респондентов.
Тройку лидеров замкнул Леонид Кравчук, в пользу которого высказались 13% опрошенных.
Четвёртое, пятое и шестое места заняли Пётр Порошенко (12%), Виктор Янукович (9%) и Виктор Ющенко (6%) соответственно.
При этом 14% респондентов заявили, что ни один из руководителей страны не был лучшим. Ещё 10% затруднились ответить на данный вопрос,
В опросе участвовали три тысячи человек во всех регионах Украины за исключением областей, неподконтрольных Киеву.
Ранее NEWS.ru писал, что 68% украинцев положительно оценивают год работы Зеленского на посту президента. Негативную оценку его действиям дали 3% респондентов. Особенно его критиковали за политику в отношении олигархов, а также земельную и медицинскую реформы.
Добавьте наши новости в избранные источники