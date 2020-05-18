Украинцы назвали Кучму лучшим президентом

https://static.news.ru/photo/5715231c-9901-11ea-8055-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarasov/Global Look Press

Жители Украины считают Леонида Кучму лучшим руководителем страны за весь период независимости. Действующий глава государства Владимир Зеленский занял второе место в рейтинге популярности украинских президентов.

Лучшим президентом Кучму назвали 20% участников соцопроса, Зеленскому свои голоса отдали 16% респондентов.

Тройку лидеров замкнул Леонид Кравчук, в пользу которого высказались 13% опрошенных.

Четвёртое, пятое и шестое места заняли Пётр Порошенко (12%), Виктор Янукович (9%) и Виктор Ющенко (6%) соответственно.

При этом 14% респондентов заявили, что ни один из руководителей страны не был лучшим. Ещё 10% затруднились ответить на данный вопрос, сообщает РИА Новости.

В опросе участвовали три тысячи человек во всех регионах Украины за исключением областей, неподконтрольных Киеву.

Ранее NEWS.ru писал, что 68% украинцев положительно оценивают год работы Зеленского на посту президента. Негативную оценку его действиям дали 3% респондентов. Особенно его критиковали за политику в отношении олигархов, а также земельную и медицинскую реформы.

