Украинцев призвали готовиться к голоду и смерти

Готовиться к голоду и смерти призвал украинцев депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Свой пессимистичный прогноз парламентарий разместил на странице в социальной сети Facebook.

Мрачное предсказание Кива связал с остановкой работы Славянской ТЭС.

Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть... — написал депутат.

Ранее в компании «Укрэнерго» сообщили об ухудшении ситуации с запасами угля на украинских ТЭС. По данным представителей компании, на складах в настоящее время находится в 3,9 раза меньше сырья, чем это необходимо.

При этом на некоторых станциях топлива остаётся на считанные дни, а Славянская ТЭС уже остановлена в связи с нехваткой угля.