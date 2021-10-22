На Украине остановили ТЭС из-за отсутствия угля

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) в Донецкой области Украины в субботу прекратила работу из-за отсутствия угля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Укрэнерго». Аналогичная ситуация возможна и на других ТЭС.

Станция полностью остановлена и не вырабатывает электроэнергию. Оба блока не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, в первую очередь угля, — цитирует агентство сообщение украинской госкомпании.

В Министерстве энергетики Украины ранее заявляли о наличии отставания по накоплению угля для отопительного сезона. На Славянской ТЭС оно, в частности, составило 200 тысяч тонн. В целом по стране на государственных теплоэлектростанциях в настоящий момент из-за низких запасов угля и ремонтов не работает каждый второй блок.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что украинским властям придётся «на коленях ползти в Москву» ради соглашения о новых поставках угля. По его словам, собственных запасов страны хватит лишь на несколько дней. Парламентарий добавил, что в случае отказа от конструктивного диалога с Москвой украинцев ждёт холодная зима.