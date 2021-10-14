Украине предрекли выпрошенные «на коленях» поставки угля из России

Киевские власти должны будут «на коленях ползти в Москву», чтобы заключить соглашение о новых поставках угля из России. Нынешних запасов угля на украинских ТЭС хватит всего на несколько дней работы, заявил в Facebook депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Волошин напомнил слова главы СБУ Ивана Баканова, который «в пафосных терминах» рассказывал о «крючке зависимости» Украины от России, что якобы выражалось в заключении договорённостей о поставках донбасского угля на украинские электростанции. Вопросом поставок занимался лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом.

Накануне «Укрэнерго» заявило об ухудшении ситуации с запасами угля на ТЭС. По его данным, к концу прошлой недели угля на складах оставалось в 3,9 раза меньше, чем должно быть. Так, на Змиевской ТЭС его хватит всего на день работы, на Углегорской — на три, а на Запорожской и Бурштынской ТЭС — на пять дней работы.

Похоже, в самое ближайшее время [Баканову] и соратникам по власти придётся на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне? — задался вопросом депутат.

Ранее сообщалось, что российские власти запретили поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Как следует из постановления правительства, теперь поставлять бензин, дизельное топливо, пропан и бутан можно только по разрешению Минэкономразвития РФ.

Сообщается, что ведомство направило в правительство перечень компаний, которым могут выдать разрешение на ввоз топлива на Украину. Отмечается, что разрешения, как и объём поставок, будут пересматриваться ежемесячно. Эти действия России стали в своё время ответом на решение Киева расширить санкции против России. В список запрещённых для импорта с Украины в Россию товаров попали банки для консервирования, бутылки и другая продукция.