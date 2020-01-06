Украинский Минздрав во время новогодних и рождественских праздников призвал жителей страны отказаться от глитвейна.
Традиционное тёплое вино ежегодно подвергают критике из-за недоказанных полезных свойств. Врачи утверждают, что напиток, подвергшийся термической обработке, не содержит в себе никаких витаминов.
Кроме того, горячий напиток не рекомендуют употреблять на холоде, так как это вредно для здоровья,
Как ранее писал NEWS.ru, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн порекомендовал прибегать к «помощи» глинтвейна только в случае, если надо «согреться».
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