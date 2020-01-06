https://static.news.ru/photo/8737cd90-317f-11ea-871a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuliia Ovsiannikova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский Минздрав во время новогодних и рождественских праздников призвал жителей страны отказаться от глитвейна.

Традиционное тёплое вино ежегодно подвергают критике из-за недоказанных полезных свойств. Врачи утверждают, что напиток, подвергшийся термической обработке, не содержит в себе никаких витаминов.

Кроме того, горячий напиток не рекомендуют употреблять на холоде, так как это вредно для здоровья, передаёт «Страна.ua».

Как ранее писал NEWS.ru, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн порекомендовал прибегать к «помощи» глинтвейна только в случае, если надо «согреться».