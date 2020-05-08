Украина вывезет своих граждан из Нью-Йорка спецрейсом

https://static.news.ru/photo/7cfc89f8-928f-11ea-a5b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fly UIA/facebook.com

Власти Украины возобновляют вывозные рейсы для своих граждан, не успевших вернуться на родину из-за коронавируса.

Как сообщила пресс-служба посольства Украины в США, на 20 мая запланирован спецрейс авиакомпании «Международные авиалинии Украины» для эвакуации украинцев из Нью-Йорка в Киев.

При приобретении билетов пассажиры должны будут подписать согласие на прохождение 14-дневного карантина у себя дома с контролирующим приложением «Действуй дом». Те граждане, кто не сможет установить приложение, будут проживать в обсервациях.

Ранее в Минкомсвязи России составили расширенный график вывозных авиарейсов на период с 9 по 19 мая. Согласно данным ведомства, полёты будут осуществляться из Вьетнама, Испании, Китая, США, Таиланда и других стран, сообщал NEWS.ru.