Украина вывезет своих граждан из Нью-Йорка спецрейсом

Власти Украины возобновляют вывозные рейсы для своих граждан, не успевших вернуться на родину из-за коронавируса.
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При приобретении билетов пассажиры должны будут подписать согласие на прохождение 14-дневного карантина у себя дома с контролирующим приложением «Действуй дом». Те граждане, кто не сможет установить приложение, будут проживать в обсервациях.
Ранее в Минкомсвязи России составили расширенный график вывозных авиарейсов на период с 9 по 19 мая. Согласно данным ведомства, полёты будут осуществляться из Вьетнама, Испании, Китая, США, Таиланда и других стран, сообщал NEWS.ru.
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