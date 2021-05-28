Украина ужаснулась белорусским санкциям в ответ на запрет авиасообщения

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Власти Украины ужаснулись санкциям со стороны Белоруссии, которые были введены в ответ на запрет авиасообщения от Киева. Речь идёт о дискриминационных, по мнению украинцев, ограничительных мерах по ввозу ряда товаров. Об этом представители Министерства экономики страны написали на официальной странице ведомства в Facebook.

Минск после запрета авиасообщения ввёл режим индивидуального лицензирования на импорт ряда товаров с Украины. В перечень вошли кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, школьные ампулы, посевное фермерское оборудование, стиральные машины и мебель.

Совет министров Белоруссии одобрил это решение 26 мая. Ограничения вступят в силу через десять дней после обнародования.

Эти действия неоправданные и дискриминационные. Индивидуальный режим лицензирования означает ручной контроль за ввозом украинской продукции в Белоруссию. Правительство проводит консультации с производителями для ликвидации негативных последствий дискриминационных действий правительства Белоруссии, — заявили в Министерстве экономики.

Ранее стало известно, что власти Украины решили закрыть воздушное пространство для самолётов белорусских авиакомпаний с 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

С 26 мая Киев полностью прекратил авиасообщение с Белоруссией, но самолёты могли летать над территорией Украины. Посольство Белоруссии считает такое решение политическим, оно направило ноту протеста в МИД Украины.