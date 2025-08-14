Украина уличили в критической зависимости от российских ресурсов

Вопреки призывам бойкотировать энергоресурсы России и агрессивной риторике, Киев остается в критической зависимости от российского газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова. По его словам, каналы поставок изменились, а с ними выросла и цена.

Ситуация откровенно глупая: если раньше Украина покупала газ по виртуальному реверсу (путем взаимозачетов со странами Восточной Европы), то с января, когда власти перекрыли транзит, газ приходит обходным путем, через «Турецкий поток» и Балканы. Конечно, это выходит дороже, – сказал Юшков.

Украина формально не получает газ из России, однако в июле резко вырос импорт из Словакии и Венгрии – на 140% (до 268 млн кубометров) и на 13% (до 300 млн кубометров) соответственно.

Замдиректора АНО «Центр развития законодательства», политолог Дмитрий Матюшенков отмечает, что две страны обеспечивают свыше 2/3 украинского газового импорта. Несмотря на официальное прекращение транзита газа из России с 1 января этого года, Киев продолжает закупать топливо через посредников.

Ранее первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко признал, что Украина покупает российский газ, который поступает в Европу через трубопровод «Турецкий поток». Депутат назвал ЕС единым газовым рынком. По его словам, действует принцип замещения, но Киев точно не знает, какой газ покупает де-факто.