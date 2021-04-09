Украина сообщила о встрече лидеров «нормандской четвёрки» без России

https://static.news.ru/photo/0978e8b8-9a05-11eb-807a-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон Фото: EPA/CHARLES PLATIAU / POOL MAXPPP OUT/ТАСС

Встреча лидеров Франции, Украины и Германии (все страны «нормандской четвёрки», кроме России) по ситуации в Донбассе запланирована на следующей неделе, сообщил украинский советник в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Будет N 3, то есть Франция, Германия и Украина <...>. Я думаю, что это вопрос недели, плюс-минус, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Арестович отметил, что украинская сторона не ждёт ничего особенного от запланированной на 14 апреля встречи советников «четвёрки» в полном составе.

Также он рассказал, что Трёхсторонняя контактная группа, советником в которой он является, не предназначена для решения каких-либо вопросов. Её цель — помощь лидерам «нормандской четвёрки».

Накануне замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры политсоветников в «нормандском формате» состоятся 19 апреля.

Периодические консультации так называемой нормандской четвёрки по вопросам выхода их политического кризиса и вооружённого конфликта на востоке Украины проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. Между раундами переговоров на высшем уровне встречаются политики иного уровня — советники или министры.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе, писал NEWS.ru.