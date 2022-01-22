Украина признала необходимость «Северного потока — 2»

Трубопровод «Северный поток — 2», будучи введённым в эксплуатацию, станет незаменим для стран Запада. Об этом заявил в эфире телеканала «НАШ» бывший вице-премьер правительства Украины Владимир Семиноженко. По его мнению, на сегодняшний день альтернативу поставкам топлива из России не может больше предложить никто.

Без этого проекта будет тяжело Европе. <...> Никто не может сегодня компенсировать поставки энергоресурсов в Европу, если что-нибудь случится с поставками со стороны России, — сказал Семиноженко.

Он подчеркнул, что запуск СП-2 неизбежен и произойдёт он «через несколько шагов».

«Северный поток — 2» представляет собой новый газопровод для экспортных поставок из России в Европу. Его мощность составляет 55 млрд кубометров в год. Строительство длилось три года. Оно было завершено 10 сентября 2021 года. В настоящее время проект готов к вводу, однако Германия приостановила сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора для реорганизации компании в соответствии с законодательством страны. Необходимо создать дочернее предприятие и подать заявку на сертификацию уже от него. В середине декабря 2021 года глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что решение по «Северному потоку — 2» будет принято не ранее второй половины 2022 года.

Ранее стало известно, что Украина будет привлечена к процедуре сертификации газопровода «Северный поток — 2». Это произойдёт, когда соответствующий вопрос дойдёт до Еврокомиссии.