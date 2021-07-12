Украина признала, что Зеленский стал проблемой для Запада

США скептически настроены в отношении президента Украины Владимира Зеленского, который стал «проблемой» для Запада. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Олег Волошин.

По словам парламентария, именно с такой позицией приехала на переговоры в Москву помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.

Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый, — рассказал Волошин.

По словам депутата, Вашингтон понимает, что какую-либо эскалацию может устроить только Киев, так как Джо Байден ещё весной позвонил Владимиру Путину и во многом благодаря этому Украина «существует хотя бы в той форме, в которой она существует». Нуланд, вероятно, также получит предложение «разобраться со своим Зеленским», подчеркнул Волошин.

Нуланд <...> явно услышит то же самое: «Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в изменённом состоянии сознания. Это проблема». И это проблема уже для всех — не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада, — резюмировал депутат.

11 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью, в которой заявил о бессмысленности переговоров с действующим руководством Украины, назвав представителей власти в Киеве «невежественными и необязательными людьми». Медведев указал на постоянную смену Киевом курса в угоду западным хозяевам. Украинские власти он назвал «доморощенными Талейранами», которые сначала подписывают Минские соглашения, договариваются в «нормандском формате», а потом в силу разных причин «разворачивают позицию совсем в другую сторону».