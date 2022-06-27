Украина прекратит действие соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности

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Украина приостанавливает действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности в связи с ведущейся ею спецоперацией, сообщила на странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. В частности, украинская сторона прекращает действие соглашения об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не считает себя связанной решениями, которые были приняты на первой Конференции государств-участников (КГУ) или будут приняты на последующих конференциях по Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Так дипломат прокомментировала завершение первой КГУ, которая прошла в Вене с 21 по 23 июня без участия России. По ее словам, подход, заложенный в ДЗЯО, ведёт лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами.