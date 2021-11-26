Украина потребовала от ФРГ компенсации за утраченные культурные ценности

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник потребовал от Германии выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он также настаивает на компенсации за архив нот Себастьяна Баха, бесплатно переданный Берлину в 2001 году во время президентства Леонида Кучмы. Об этом дипломат написал в письме председателю фонда «Берлинская певческая академия», передаёт РИА Новости.

В своём письме Мельник отказывается принимать участие в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха. По его словам, Киев до сих пор так и не получил компенсации от Берлина «за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации», а также в качестве политической поддержки Украины «на пути к членству в ЕС».

Немецкому правительству было подчеркнуто, что украинская сторона ожидает шагов со стороны Германии: как с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки моей Родины на пути к членству в ЕС, — говорится в письме.

Мельник рассказал, что во время войны пострадало более полумиллиона музейных экспонатов и 46 млн архивных материалов, а также пропали 50 млн книг. Всего же, по его словам, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.

Ранее Андрей Мельник со ссылкой на недавно проведённый опрос заявил, что за требование репараций от ФРГ за преступления нацистов выступает больше половины украинцев. Он также отметил, что политики и общественность Германии забывают об украинских жертвах Второй мировой войны. По его мнению, на настоящий момент Украина «почти полностью отсутствует в топографии германской памяти» о войне.