Bloomberg: ВСУ потеряли большое число техники в ходе контрнаступления

Фото: МО Украины

ВСУ потеряли большое количество техники в ходе контрнаступления, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности. Он отметил, что при этом украинские военные добились определенных успехов. Источник сообщил, что пока неясно, являются действия ВСУ преддверием основного удара или их задача — выявить слабые места в российской обороне.

Украинские силы на этой неделе добились определенных успехов на юге, но потери в технике были значительны, — сообщил собеседник агентства.

CNN отмечал со ссылкой на источники в Белом доме, что Вашингтону известно о больших потерях ВСУ в живой силе и технике в ходе контрнаступления. По данным телеканала, украинская армия столкнулась с хорошо укрепленными российскими позициями.

8 июня телеканал ABC сообщил со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, что контрнаступление ВСУ уже началось. По данным американских журналистов, украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили удары по передовым позициям на юго-востоке страны.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО.