Украина получит от Британии ракетное вооружение, военные корабли и базы

Ракетное вооружение и два тральщика поставит Украине Великобритания. Также в рамках модернизации украинских военно-морских сил стороны запланировали ряд других мероприятий. Об этом в интервью телеканалу «Дом» рассказал посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, в ближайшее время Укараина приобретёт у Великобритании два действующих корабля-тральщика.

Это современные корабли, которые используются в ВМС Великобритании. Они имеют самое современное вооружение, <...> соответствуют всем стандартам НАТО, — отметил посол.

Он также рассказал, что Украина получит «ракетное вооружение», всё это поможет стране усилить свою военно-морскую мощь.

Также стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.

Кроме того, Пристайко напомнил, что в рамках совместного двустороннего сотрудничества запланирована работа по строительству двух военно-морских баз. По словам посла. это будут два новых порт, которых в настоящее время не хватает украинскому флоту.

Это первые две базы, которые будут построены. Есть проекты, есть британская компания, которая будет интегратором этого проекта, работы уже начались, — добавил дипломат.

Предполагается, что в новых портах будут базироваться войска, проходить тренировки, а также будет жить персонал с семьями. Одна база будет построена на Азовском море, вторая на Чёрном.

Мы не собираемся нападать на Россию, наше задание — защитить наше побережье, — резюмировал Пристайко.

В октябре 2020 года между Украиной и Великобританией было подписано соглашение о политическом, торговом и стратегическом партнерстве.

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